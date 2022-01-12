Верховна Рада призначила нового міністра енергетики

11:21 29 квітень Київ, Україна

На засіданні Ради 29 квітня нардепи 305 голосами підтримали кандидатуру Германа Галущенка на пост глави Міненерго.

Виступаючи в парламенті, Галущенко заявив, що головним його завданням на посаді міністра стане вирішення проблем в енергетичній галузі, серед яких: борги на енергоринках, незавершеність інтеграції енергосистеми з ринком ЄС, ціни на газ, захист уразливих споживачів, тіньовий ринок нафтопродуктів, протистояння Північному потоку -2. За його словами, без підтримки Верховної Ради йому буде складно вирішити ці проблеми.



Після голосування новий міністр приніс присягу члена Кабінету міністрів.

Відзначимо, з травня 2020 року Галущенко був віцепрезидентом Енергоатому, в якому працював в 2013-2014 роках.



У 1997-2005 роках він працював в Адміністрації Президента Леоніда Кучми, а потім - в Секретаріаті Президента Віктора Ющенка.



Також Галущенко працював в Міністерстві юстиції на посаді директора Департаменту судової роботи.



Відзначимо, в Міненерго давно не було повноцінного міністра. Останні місяці ним керували виконавці обов'язків. До призначення Галущенка цю посаду обіймав Юрій Вітренко, який відсьогодні очолив Нафтогаз, після звільнення Андрія Коболєва.