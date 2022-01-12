Верховна Рада призначила нового міністра енергетики

На засіданні Ради 29 квітня нардепи 305 голосами підтримали кандидатуру Германа Галущенка на пост глави Міненерго.
Виступаючи в парламенті, Галущенко заявив, що головним його завданням на посаді міністра стане вирішення проблем в енергетичній галузі, серед яких: борги на енергоринках, незавершеність інтеграції енергосистеми з ринком ЄС, ціни на газ, захист уразливих споживачів, тіньовий ринок нафтопродуктів, протистояння Північному потоку -2. За його словами, без підтримки Верховної Ради йому буде складно вирішити ці проблеми.
Після голосування новий міністр приніс присягу члена Кабінету міністрів.
Після голосування новий міністр приніс присягу члена Кабінету міністрів.
Відзначимо, з травня 2020 року Галущенко був віцепрезидентом Енергоатому, в якому працював в 2013-2014 роках.
У 1997-2005 роках він працював в Адміністрації Президента Леоніда Кучми, а потім - в Секретаріаті Президента Віктора Ющенка.
Також Галущенко працював в Міністерстві юстиції на посаді директора Департаменту судової роботи.
Відзначимо, в Міненерго давно не було повноцінного міністра. Останні місяці ним керували виконавці обов'язків. До призначення Галущенка цю посаду обіймав Юрій Вітренко, який відсьогодні очолив Нафтогаз, після звільнення Андрія Коболєва.
У 1997-2005 роках він працював в Адміністрації Президента Леоніда Кучми, а потім - в Секретаріаті Президента Віктора Ющенка.
Також Галущенко працював в Міністерстві юстиції на посаді директора Департаменту судової роботи.
Відзначимо, в Міненерго давно не було повноцінного міністра. Останні місяці ним керували виконавці обов'язків. До призначення Галущенка цю посаду обіймав Юрій Вітренко, який відсьогодні очолив Нафтогаз, після звільнення Андрія Коболєва.
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