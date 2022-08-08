Верховная Рада хочет легализовать игорный бизнес

15:10 17 травня Київ, Україна

Можновладці не залишають спроби повернути гральному бізнесу легальний статус, так уже в найближчий четвер ВР повернеться до розгляду закону про легалізацію грального бізнесу

Про це повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк на Facebook.



За його словами, в законопроекті менше 3,5 тисячі правок. "Це десь при бажанні близько місяця розгляду в залі за новою процедурою", - написав нардеп.



Нагадуємо:



16 січня Верховна Рада проголосувала в повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроект 2285-д, який передбачає легалізацію і державне регулювання азартних ігор.



Переважна більшість українців виступають проти легалізації грального бізнесу та ринку сексуальних послуг для наповнення бюджету - дослідження.