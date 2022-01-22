Венедиктова повідомила про прийдешню у вересні атестацію прокурорів

07:01 08 вересень Київ, Україна

Питання реформування прокуратури обговорили під час зустрічі генпрокурорки Ірини Венедиктової з міжнародними партнерами.



Відзначається, що зараз йде формування нових обласних прокуратур. Наступним етапом оновлення стане атестація місцевих прокурорів.



Керівниця ОГПУ також нагадала про розробку Стратегії розвитку прокуратури та роботу над Концепцією розвитку органів правопорядку.