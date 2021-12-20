Венедиктова: Чому затягується справа Порошенко

10:12 09 липень Київ, Україна

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова повідомила, що у справі п'ятого президента Петра Порошенка зібрано достатньо доказів для повідомлення підозри. Справа затягується через діючий Кримінально-процесуального кодексу, повідомила Венедиктова у відеозверненні.

«Сьогоднішнє справа - це справа, по якому зібрано достатньо доказів для повідомлення підозр у скоєнні тяжкого злочину. Санкція статті передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. На жаль, численні недоліки і протиріччя КПК надають можливість недоторканним і далі залишатися такими. Зверніть увагу, як за чинним Кримінально-процесуальним кодексом можна до нескінченності затягувати справу », - заявила вона.

Венедиктова прокоментувала і рішення Печерського суду про продовження термінів досудового розслідування у справі Порошенко :.

«Ні, судове засідання було призначено ще позавчора, однак сторона захисту не з'явилася. Вчора о 14:00 засідання все-таки почалося, але адвокати захисту заявили відвід судді та тільки після розгляду відводу о 18:30 почався розгляд основного клопотання по суті. Суд прийняв рішення майже о першій годині ночі », - сказала вона.

Генпрокурор звинуватила сторону захисту в тому, що та намагається затягувати процес протягом усього розслідування. Венедиктова також зазначила, що у неї немає «договорняків» з будь-якими політичними силами, а є зобов'язання перед державою і громадянами - чесно, професійно і незаангажовано виконувати свою роботу. Вона підкреслила, що не боїться, правда, не уточнила чого.