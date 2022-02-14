Уздовж Дніпра над Києвом пролетіли американські конвертоплани

15:05 23 вересень Київ, Україна

Політ унікальних десантних конвертопланів армії США могли спостерігати сьогодні, 23 вересня, кияни та гості столиці.

В рамках україно-американських навчань десантні конвертоплани CV-22B Osprey пролетіли над Києвом, їх можна було спостерігати в різних точках столиці - над Оболонською набережною, Поштовою площею, з Пішохідного моста, Гідропарку, Арки дружби народів та пам'ятника засновникам столиці.

Варто відзначити, що CV-22B Osprey - це повітряне судно, яке поєднує в собі окремі переваги літака та гвинтокрила. Конвертоплан знаходиться на озброєнні тільки Військово-повітряних сил США.

З моменту надходження на службу у ВПС і Корпус морської піхоти ці літальні апарати використовували в рамках операцій з транспортування та евакуації в Іраку, Афганістані, Лівії та Кувейті.

Варто нагадати також, що спільні військові навчання українців і американців проходять вже кілька днів. У них беруть участь американські літаки MC-130J Commando II і CV-22 Osprey, приряджені до 352-го полку Сил спеціальних операцій Великобританії.