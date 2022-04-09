Вчорашня злива залишила без світла тисячі українців, - ДСНС

08:58 13 липня Київ, Україна

Масові звернення українців до співробітників ДСНС через неполадки, пов'язані з відсутністю електроенергії, дозволили зробити висновки, що вчорашня злива залишила без світла сотні населених пунктів країни.

Про це у вівторок, 13 липня, повідомили в пресслужбі ДСНС.

"Станом на 07:00 13 липня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 130 населених пунктів у 8 областях (Дніпропетровська - 28 Черкаська - 28 Житомирська - 23 Київська - 14 Запорізька - 13, Чернігівська - 9, Сумська - 8 і Кіровоградська - 7)", - йдеться в повідомленні на сайті відомства вранці у вівторок.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.