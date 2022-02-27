Вчорашні зливи залишили без світла 34 населених пункти

08:25 30 травень Київ, Україна

Зливи та грози, які приніс західний антициклон, стали причиною обриву електропроводів в 34 населених пунктах Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей.

Про це сьогодні повідомили в пресслужбі ДСНС.



Зокрема, Дніпропетровська область - 17 населених пунктів, Запорізька - 10 і Донецька - 7.



До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.