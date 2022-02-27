Вчорашні зливи залишили без світла 34 населених пункти

Зливи та грози, які приніс західний антициклон, стали причиною обриву електропроводів в 34 населених пунктах Дніпропетровської, Запорізької і Донецької областей.
Про це сьогодні повідомили в пресслужбі ДСНС.
Зокрема, Дніпропетровська область - 17 населених пунктів, Запорізька - 10 і Донецька - 7.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Зокрема, Дніпропетровська область - 17 населених пунктів, Запорізька - 10 і Донецька - 7.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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