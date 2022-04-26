Вчора в Україні інфікувалися COVID-19 745 людей, серед них 51 дитина

За минулу п'ятницю в Україні заразилися коронавірусом 745 осіб, серед них 51 дитина.Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.◾ госпіталізовані - 395 осіб;◾ летальних випадків - 24;◾ одужали - 394 особи;◾ захворіли - 2 248 164 особи;◾ одужали - 2 184 036 осіб;◾ летальних випадків - 52 835;◾ проведено ПЛР-тестів - 11258394.◾ методом ПЛР - 39 142 особи,◾ методом ІФА - 7326 осіб,◾ експрес-тестами - 13235 осіб."За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях", - випливає з повідомлення.