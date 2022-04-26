Вчора в Україні інфікувалися COVID-19 745 людей, серед них 51 дитина

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Також за даними Міністерства охорони здоров'я за минулу добу:
◾ госпіталізовані - 395 осіб;
◾ летальних випадків - 24;
◾ одужали - 394 особи;
За весь час пандемії в Україні:
◾ захворіли - 2 248 164 особи;
◾ одужали - 2 184 036 осіб;
◾ летальних випадків - 52 835;
◾ проведено ПЛР-тестів - 11258394.
Крім цього, повідомляється, що за минулу добу протестовані:
◾ методом ПЛР - 39 142 особи,
◾ методом ІФА - 7326 осіб,
◾ експрес-тестами - 13235 осіб.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях", - випливає з повідомлення.
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