Вчора в Україні інфікувалися COVID-19 745 людей, серед них 51 дитина

09:26 24 липня Київ, Україна

 
За минулу п'ятницю в Україні заразилися коронавірусом 745 осіб, серед них 51 дитина.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Також за даними Міністерства охорони здоров'я за минулу добу:

◾ госпіталізовані - 395 осіб;

◾ летальних випадків - 24;

◾ одужали - 394 особи;

За весь час пандемії в Україні:

◾ захворіли - 2 248 164 особи;

◾ одужали - 2 184 036 осіб;

◾ летальних випадків - 52 835;

◾ проведено ПЛР-тестів - 11258394.

Крім цього, повідомляється, що за минулу добу протестовані:

◾ методом ПЛР - 39 142 особи,

◾ методом ІФА - 7326 осіб,

◾ експрес-тестами - 13235 осіб.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м. Київ (194), Дніпропетровській (58), Херсонській (54), Сумській (42) та Львівській (42) областях", - випливає з повідомлення.