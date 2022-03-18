Вчора РНБО ввела санкції на Фукса і Фірташа

08:36 20 червня Київ, Україна

Рада національної безпеки і оборони України 19 червня опублікувала список українців, які потрапили під санкції. Серед прізвищ - відомі бізнесмени Павло Фукс і Дмитро Фірташ. Фукс відмовився зізнатися в діяльності, яку йому «привласнила» РНБО.

"Одна людина, Віталій Євгенович - я не буду називати прізвище - зумів в один день зареєструвати 19 компаній і за короткий проміжок часу ця людина отримала 19 ліцензій на вуглеводні. Ми вважаємо, що за цим стоять представники РФ. Як результат, сьогодні щодо Павла Фукса введений повний комплекс санкцій саме за участь в цих процесах. Крім цього, введені санкції проти Фірташа Дмитра", - пояснив глава РНБО Олексій Данилов.

За його словами, санкції проти Фірташа ввели за поставку титанової сировини, яку отримували військові підприємства Росії. За даними глави РНБО, це тривало досить довго і титан використовували у військовій сфері. Також санкції ввели проти цих військових підприємств.

Фукс вже відреагував на санкції РНБО: він заявив, що не має відношення до компаній, з якими його пов'язують, а рішення РНБО - назвав помстою секретаря ради Олексія Данилова.

"Це помста Данилова особисто. Він, напевно, ввів в оману президента і інших. Я обов'язково подам в суд і особисто на цю людину. Ніякого відношення не маю до ніяких компаній. Я вже раз десять говорив. Я цікавився покупкою різних активів і цікавлюся досі", - заявив Фукс.

Введення санкцій Фукс пов'язав з тим, що Данилов був членом партії "Яблуко" Михайла Бродського. Останнього Фукс звинувачував у вимаганні. Він додав, що буде подавати позови до українського суду, а потім - до Європейського суду з прав людини.