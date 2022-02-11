Вашингтон або Пекін? Уряд Китаю готується відповісти Штатам

Уряд КНР складає список технологічних американських компаній, проти яких має намір ввести санкції у відповідь на обмежувальні заходи Вашингтона проти Пекіна. Про це в понеділок, 21 вересня, повідомила газета The Wall Street Journal.
Відзначається, що влада республіки працює над цим списком з травня 2019 року, коли під санкції США потрапила компанія Huawei. При цьому китайський уряд намагався уникнути заходів, які були б більш жорсткими, ніж ті, на які пішли Штати.
Однак, за даними газети, останнім часом робота над "чорним" списком Китаю прискорилася і чиновники вирішують, коли його краще опублікувати. Так, деякі представники влади республіки вважають, що не слід робити цього до виборів американського президента.
"Багато людей в Китаї сподіваються на перезавантаження відносин з США в разі перемоги кандидата на пост президента Джозефа Байдена на виборах. З їхньої точки зору, стратегічне суперництво між двома державами збережеться, однак є області, де Пекін міг би взаємодіяти з адміністрацією Байдена", - зазначено у статті.
Останнє розширення списку санкцій проти китайських компаній відбулося в кінці серпня - Пентагон додав 11 юридичних осіб, які працюють в Штатах і пов'язані з китайською військовою діяльністю, в "чорний" список.
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