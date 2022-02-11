Вашингтон або Пекін? Уряд Китаю готується відповісти Штатам

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Уряд КНР складає список технологічних американських компаній, проти яких має намір ввести санкції у відповідь на обмежувальні заходи Вашингтона проти Пекіна. Про це в понеділок, 21 вересня, повідомила газета The Wall Street Journal.