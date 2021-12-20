Вакцинація в Україні проходить дуже повільно - за добу прищепили 3,9 тисячі осіб

09:57 04 квітень Київ, Україна

Про хід процесу вакцинації в Україні повідомляє в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. За його даними, за минулу добу в країні вакциновано проти COVID-19 всього 3 919 осіб. За весь період прищеплювальної кампанії протиковідну вакцину отримали 290 566 громадян.

Дві дози вакцини отримали двоє людей.

Жодного щеплення не було зроблено в Херсонській та Київській областях. Лідером по вакцинації за минулу добу стала столиця - 790 ін'єкцій.

За інформацією Степанова, українців прищеплювали 58 мобільних бригад, також імунізація проводилася в 153 прищепних пунктах.

Станом на 3 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 403 066 осіб.

Кількість щеплень на добу:

  • Київ - 720 щеплень;
  • Вінницька область - 110 щеплень;
  • Волинська область - 210 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 290 щеплень;
  • Донецька область - 140 щеплень;
  • Житомирська область - 80 щеплень;
  • Закарпатська область - 30 щеплень;
  • Запорізька область - 40 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 179 щеплень;
  • Київська область - 0 щеплень;
  • Кіровоградська область - 80 щеплень;
  • Луганська область - 140 щеплень;
  • Львівська область - 240 щеплення;
  • Миколаївська область - 130 щеплень;
  • Одеська область - 160 щеплень;
  • Полтавська область - 110 щеплень;
  • Рівненська область - 50 щеплень;
  • Сумська область - 40 щеплень;
  • Тернопільська область - 130 щеплень;
  • Харківська область - 440 щеплень;
  • Херсонська область - 0 щеплень;
  • Хмельницька область - 200 щеплень;
  • Черкаська область - 160 щеплень;
  • Чернівецька область - 180 щеплень;
  • Чернігівська область - 60 щеплень.

Напередодні в Україні за добу прищепили 19 тисяч осіб. Найбільше щеплень було зроблено в Києві і в Черкаській області.