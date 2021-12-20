Вакцинація в Україні проходить дуже повільно - за добу прищепили 3,9 тисячі осіб

Про хід процесу вакцинації в Україні повідомляє в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. За його даними, за минулу добу в країні вакциновано проти COVID-19 всього 3 919 осіб. За весь період прищеплювальної кампанії протиковідну вакцину отримали 290 566 громадян.
Дві дози вакцини отримали двоє людей.
Жодного щеплення не було зроблено в Херсонській та Київській областях. Лідером по вакцинації за минулу добу стала столиця - 790 ін'єкцій.
За інформацією Степанова, українців прищеплювали 58 мобільних бригад, також імунізація проводилася в 153 прищепних пунктах.
Станом на 3 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 403 066 осіб.
Кількість щеплень на добу:
- Київ - 720 щеплень;
- Вінницька область - 110 щеплень;
- Волинська область - 210 щеплень;
- Дніпропетровська область - 290 щеплень;
- Донецька область - 140 щеплень;
- Житомирська область - 80 щеплень;
- Закарпатська область - 30 щеплень;
- Запорізька область - 40 щеплень;
- Івано-Франківська область - 179 щеплень;
- Київська область - 0 щеплень;
- Кіровоградська область - 80 щеплень;
- Луганська область - 140 щеплень;
- Львівська область - 240 щеплення;
- Миколаївська область - 130 щеплень;
- Одеська область - 160 щеплень;
- Полтавська область - 110 щеплень;
- Рівненська область - 50 щеплень;
- Сумська область - 40 щеплень;
- Тернопільська область - 130 щеплень;
- Харківська область - 440 щеплень;
- Херсонська область - 0 щеплень;
- Хмельницька область - 200 щеплень;
- Черкаська область - 160 щеплень;
- Чернівецька область - 180 щеплень;
- Чернігівська область - 60 щеплень.
Напередодні в Україні за добу прищепили 19 тисяч осіб. Найбільше щеплень було зроблено в Києві і в Черкаській області.
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