Вакцинація в Україні проходить дуже повільно - за добу прищепили 3,9 тисячі осіб

09:57 04 квітень Київ, Україна

Про хід процесу вакцинації в Україні повідомляє в Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. За його даними, за минулу добу в країні вакциновано проти COVID-19 всього 3 919 осіб. За весь період прищеплювальної кампанії протиковідну вакцину отримали 290 566 громадян.

Дві дози вакцини отримали двоє людей.

Жодного щеплення не було зроблено в Херсонській та Київській областях. Лідером по вакцинації за минулу добу стала столиця - 790 ін'єкцій.

За інформацією Степанова, українців прищеплювали 58 мобільних бригад, також імунізація проводилася в 153 прищепних пунктах.

Станом на 3 квітня в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 403 066 осіб.

Кількість щеплень на добу:

Київ - 720 щеплень;

Вінницька область - 110 щеплень;

Волинська область - 210 щеплень;

Дніпропетровська область - 290 щеплень;

Донецька область - 140 щеплень;

Житомирська область - 80 щеплень;

Закарпатська область - 30 щеплень;

Запорізька область - 40 щеплень;

Івано-Франківська область - 179 щеплень;

Київська область - 0 щеплень;

Кіровоградська область - 80 щеплень;

Луганська область - 140 щеплень;

Львівська область - 240 щеплення;

Миколаївська область - 130 щеплень;

Одеська область - 160 щеплень;

Полтавська область - 110 щеплень;

Рівненська область - 50 щеплень;

Сумська область - 40 щеплень;

Тернопільська область - 130 щеплень;

Харківська область - 440 щеплень;

Херсонська область - 0 щеплень;

Хмельницька область - 200 щеплень;

Черкаська область - 160 щеплень;

Чернівецька область - 180 щеплень;

Чернігівська область - 60 щеплень.

Напередодні в Україні за добу прищепили 19 тисяч осіб. Найбільше щеплень було зроблено в Києві і в Черкаській області.