Вакцинація в Україні набирає темпи: за добу прищепили 57,4 тисячі осіб

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Вакцинація в Україні набирає темпи. Якщо в четвер було вакциновано від коронавірусу 50,8 тисячі осіб, то в п'ятницю кількість українців, які отримали COVID-щеплення, зросла до 57,4 тисячі осіб. З них першу дозу отримали 53 710 осіб, а повністю імунізовані - 3 730 осіб. Про це в суботу, 5 червня, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"57 440 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 4 червня 2021. Одну дозу отримали 53 710 осіб, повністю імунізовані - 3 730 осіб", - сказано в повідомленні на сторінці МОЗ України в Facebook в суботу вранці.

У МОЗ зазначили, що з початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 177 373 особи, з них отримали 1 дозу - 1 177 371 особа, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 145 792 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 323 163 щеплення.

Також в МОЗ повідомили, що станом на 5 червня 2021 в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 635 704 людини.

Нагадаємо, в четвер 50 тисяч українців прищепили від COVID-19. Більшість щеплень - понад 32 тисячі - зробили препаратом Comirnaty виробництва Pfizer і BioNTech.

В Україні на вихідних відкриють центри вакцинації в п'яти областях.