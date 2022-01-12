У зоні ООС сепаратисти продовжують порушувати Мінську домовленості

Пройшов місяць з дня оголошення режиму тиші на Донбасі. За останніми даними, що надійшли сьогодні з штабу ООС, протягом минулої доби в зоні перемир'я були зафіксовані чергові порушення Мінських домовленостей з боку противника.

Так, вранці 29 серпня, з боку тимчасово непідконтрольною Ужівка проходили інженерні роботи в сторону наших позицій поблизу населеного пункту Водяне.

"А після обіду, російсько-окупаційні війська здійснили не прицiльним постріли зі стрілецької зброї неподалік Зайцев. Постріли були провокаційними, тому вогонь наші воїни не відкривали ", - йдеться в повідомленні штабу.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було.

З початку поточної доби, 30 серпня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, обстрілів з боку супротивника не зафіксовано. Серед військових України бойових втрат і поранень немає.