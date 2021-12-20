У зоні ООС тривають провокації з боку сепаратистів

Як повідомила сьогодні прес-служба штабу ООС, за минулу добу з боку сепаратистських позицій тривали вогневі провокації. Проросійські військові формування не визнають жодних домовленостей і продовжують порушувати перемир'я на Донбасі.

»8 серпня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили домовленості, які були досягнуті за підсумками Тристоронньої контактної групи, сім з яких - ворожі вогневі провокації", - йдеться в повідомленні.

Підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню і знаходилися напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії противника, відзначили в штабі.

Крім того, відзначено одне порушення противником домовленостей, досягнутих 22 липня цього року в рамках Тристоронньої контактної групи: інженерні роботи поблизу непідконтрольного пункту Пікуза.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

З початку поточної доби на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів не зафіксовано.

Напередодні на Донбасі побував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що до дотримання режиму припинення вогню є багато питань.