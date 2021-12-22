У зоні ООС загинув розвідник

Військовий розвідник, який виконував відповідальне бойове завдання в зоні дії ООС, загинув в результаті вогнепального поранення.

Незважаючи на велику перемир'я, українські війська зазнають втрат на Донбасі. У зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовий. Про це йдеться в повідомленні ОТГ «Схід», яке було оприлюднено в Facebook ввечері в середу, 12 серпня.

За даними командування, військовий загинув під час бойового завдання. Він через необережне поводження зі зброєю отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

Ім'я та прізвище загиблого бійця в ОТГ «Схід» озвучувати не стали. Вони лише відзначили, що він перебував у окремому розвідувальному батальйоні в складі ООС.

Зараз загибель військового розслідує Нацполіція і Військова служба правопорядку ЗСУ. З'ясовуються всі обставини трагедії.

Варто відзначити, що по всій лінії фронту на Донбасі з 27 липня продовжує всеосяжне перемир'я. У зв'язку з цим вогнева активність гібридної армії Росії значно знизилася, але не припинилася. Регулярно ВСУ фіксують «тривожний вогонь» з боку противника, однак не відповідає на нього, дотримуючись перемир'я.