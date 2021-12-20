У зоні ООС піротехніки вилучили та знешкодили 2244 вибухонебезпечних предмета

На Донбасі готуються до майбутнього режиму перемир'я. Українським рятувальникам вдалося за минулі сім днів чистити від вибухонебезпечних предметів 45 гектарів території. Як повідомляє в Facebook прес-центр штабу ООС, бригади піротехніків змогли вилучити і знешкодити 2244 небезпечних предмета.
У повідомленні штабу також зазначається, що співробітники ГСЧС також відновили 63 будинки, які постраждали від обстрілів, в Донецькій і Луганській областях.
Крім того, рятувальники гасили пожежі і забезпечували функціонування пунктів надання допомоги населенню, розташованих в межах КПВВ.
Раніше повідомлялося, що підрозділи Об'єднаних сил готуються до початку режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі. Нове перемир'я повинне початися в 00:01 понеділка, 27 липня.
Зазначено, що для контролювання дотримання перемир'я відряджають спеціальних військових, які мають досвід участі в миротворчих місіях під егідою ООН. Такі військовослужбовці будуть на кожній позиції ВСУ.
При цьому сепаратисти не припиняють обстрілювати позиції ВСУ.
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