У зоні ООС нові втрати: загинули двоє українських бійців

08:22 07 квітень Київ, Україна

Кількість жертв серед українських військових неухильно зростає: за минулу добу в районі проведення операції Об'єднаних сил один український військовий отримав поранення, несумісні з життям, ще один підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Також російські окупанти 14 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши населені пункти поблизу Дослідного, Авдіївки, Кам'янки, Гнутового та ін.



Про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.



Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", недалеко від населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів.



Неподалік від населених пунктів Піски і Дослідне окупанти відкривали вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 82- і 120-мм калібру, а також з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.



Поблизу населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Кам'янка і Гнутове російсько-окупаційні війська застосовували в бік позицій українських захисників стрілецьку зброю, автоматичні станкові і станкові протитанкові гранатомети.



У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", біля селища Новгородське, збройні формування вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів, а неподалік населених пунктів Золоте-4 і Шуми - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Поблизу селища Новотошківське ворог застосовував стрілецьку зброю.



"Внаслідок ворожих обстрілів, один український воїн отримав поранення, несумісні з життям. Крім цього, в районі операції Об'єднаних сил ще один військовослужбовець загинув в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.



Командування висловлює щирі і глибокі співчуття рідним і близьким загиблих захисників", - сказано в повідомленні.



На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь.



"Про факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - повідомили в штабі.



Станом на 7:00 ранку, 7 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.



"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.