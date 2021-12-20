У зоні ООС активізуються сепаратисти: 14 обстрілів, загинув один боєць

На Донбасі продовжує загострюватися обстановка. За повідомленням пресцентру штабу ООС, за минулу добу противник 14 разів обстріляв наші позиції, чим у черговий раз порушив режим тиші. Обстріли велися з забороненої зброї. Від кулі снайпера під Мар'їнкою загинув український захисник.
Відзначається, що внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення, не сумісні з життям.
На всі обстріли з боку ворога українські захисники відкривали у відповідь вогонь.
З початку поточної доби сепаратисти чотири рази порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.
Відзначається, що всі обстріли були здійснені в районі населеного пункту Піски.
Про дії незаконних збройних формувань повідомлені представники ОБСЄ.
Нагадаємо, за добу 11 березня на Донбасі зафіксували чотири обстріли, один військовий отримав поранення.
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