У зоні ООС активізуються сепаратисти: 14 обстрілів, загинув один боєць

09:44 13 березень Київ, Україна

На Донбасі продовжує загострюватися обстановка. За повідомленням пресцентру штабу ООС, за минулу добу противник 14 разів обстріляв наші позиції, чим у черговий раз порушив режим тиші. Обстріли велися з забороненої зброї. Від кулі снайпера під Мар'їнкою загинув український захисник.

Відзначається, що внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення, не сумісні з життям.

На всі обстріли з боку ворога українські захисники відкривали у відповідь вогонь.

З початку поточної доби сепаратисти чотири рази порушили режим припинення вогню, українські військовослужбовці не постраждали.

Відзначається, що всі обстріли були здійснені в районі населеного пункту Піски.

Про дії незаконних збройних формувань повідомлені представники ОБСЄ.

Нагадаємо, за добу 11 березня на Донбасі зафіксували чотири обстріли, один військовий отримав поранення.