У зоні дій ООС ворог продовжує порушувати режим "тиші"

08:05 16 червня Київ, Україна

Незважаючи на чергову вимогу глави ОБСЄ припинити вогонь на Донбасі, обстріли з боку проросійських формувань тривають. Як повідомляють зі штабу ООС, за минулу добу ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Серед українських військовослужбовців втрат немає, повідомляється в ранковому зведенні штабу.

"Біля Новгородського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. У районі Південного був застосований протитанковий ракетний комплекс. Біля Невельського окупанти здійснювали обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в напрямку Новотошківського противник обстрілював українських військових з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. А біля Пісків позиції ЗСУ обстріляли зі стрілецької зброї.

Також в Луганській області було зафіксовано проліт безпілотного літального апарату противника типу Орлан-3М. БПЛА перетнув лінію розмежування і був пригнічений засобами РЕБ.

Станом на сьому годину ранку, 16 червня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

"Зокрема, поблизу населеного пункту Авдіївка сепаратисти обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів. Неподалік Зайцевого ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру", - відзначили в штабі.

Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає.