У зоні дій ООС ворог продовжує порушувати режим "тиші"

Незважаючи на чергову вимогу глави ОБСЄ припинити вогонь на Донбасі, обстріли з боку проросійських формувань тривають. Як повідомляють зі штабу ООС, за минулу добу ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Серед українських військовослужбовців втрат немає, повідомляється в ранковому зведенні штабу.
Також повідомляється, що в напрямку Новотошківського противник обстрілював українських військових з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. А біля Пісків позиції ЗСУ обстріляли зі стрілецької зброї.
Також в Луганській області було зафіксовано проліт безпілотного літального апарату противника типу Орлан-3М. БПЛА перетнув лінію розмежування і був пригнічений засобами РЕБ.
Станом на сьому годину ранку, 16 червня, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Бойових втрат серед бійців ЗСУ немає.
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