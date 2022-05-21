В здоровому тілі здоровий дух: Зеленський починає новий соцпроєкт

08:01 18 грудня Київ, Україна

З метою покращення якості та тривалості життя українців Володимир Зеленський розпочинає соціальний проєкт.



Відповідний указ № 574/2020 «Про початок соціального проєкту «Активні парки - локації здорової України» глава держави підписав учора, 17 грудня.



Документ має на меті організацію оздоровчої активності громадян, створення умов для зниження показників захворюваності, покращення якості та тривалості активного життя населення.



Згідно з указом, Кабінет Міністрів України повинен розробити і затвердити до 1 травня 2021 року положення про соціальний проєкт «Активні парки - локації здорової України».



Соціальний проєкт, зокрема, повинен передбачати нові форми залучення різних груп населення, в тому числі осіб з інвалідністю, до оздоровчої рухової активності в місцях масового відпочинку.



До організації занять з оздоровчої рухової активності і змістовного дозвілля громадян слід залучати фахівців у сфері фізичної культури і спорту та провідних спортсменів.



Також проєкт передбачає облаштування в місцях масового відпочинку безперешкодного доступу громадян, в тому числі осіб з інвалідністю, до спортивних споруд і місць для заняття різними видами рухової активності, а також пунктів безкоштовного прокату спортивного інвентарю та обладнання.



Крім того, передбачається розробка програм за видами рухової активності для різних за віком і статтю груп населення, в тому числі для осіб з інвалідністю.



Також планується створити онлайн-платформу зазначеного соціального проєкту для консультування, обміну досвідом, ідеями між фахівцями з фізичної культури і спорту, спортсменами, учасниками активного відпочинку.



Згідно з указом, уряд повинен сприяти реалізації проєкту і висвітлювати його заходи в засобах масової інформації.



Обласні та Київська міська державні адміністрації повинні розробити і затвердити заходи щодо організації оздоровчої рухової активності громадян в місцях масового відпочинку в рамках реалізації проєкту «Активні парки - локації здорової України».



Крім того, держадміністрації повинні впроваджувати з залученням громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості сучасні форми, методи і засоби фізкультурно-спортивної роботи з урахуванням місцевих природних умов і традицій.