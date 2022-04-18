У ЮНІСЕФ впевнені, що пік COVID-19 в Україні варто очікувати в січні-лютому

10:19 24 листопада Київ, Україна

Згідно з прогнозами ЮНІСЕФ, черговий найсильніший спалах коронавірусу в Україні очікується вже в грудні. І якщо не вживати відповідних заходів, з ним не зможе впоратися жодна система, тим більше в Україні.

Такий прогноз озвучив керівник програм охорони здоров'я ЮНІСЕФ в Україні Андрій Славуцький.



З цим епідемічним зростанням, якщо нічого не робити, піку ми досягнемо в січні-лютому. Потім захворюваність повинна піти на спад - сподіваємося, до березня-квітня, - зазначив він.



У той самий час цю хвилю можна збити вже в грудні - за умови дуже ефективних протиепідемічних заходів, вважає Славуцький.