В Угорщині за участю десантників ЗСУ проходять багатонаціональні військові навчання

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В Угорщині 1 червня стартували масштабні багатонаціональні військові навчання Сейбер Гардіан-2021. Українські збройні сили представляють десантники з 95-ї окремої бригади Десантно-штурмових військ.

Про це в середу, 2 червня, повідомляє Генштаб ЗСУ.



Українські військові успішно впоралися із завданням. Вчора, 1 червня, вони перекрили всі можливі підходи противника інженерними загородженнями, замаскували бойову техніку і облаштували позиції. Поблизу одного з спостережних пунктів був виявлений дозор Opfor в складі однієї одиниці бойової техніки і 12 піхотинців. В ході бою противник внаслідок значних втрат був змушений відступити. Українські військовослужбовці залишилися в повному складі.







Сьогодні вранці, 2 червня, на позиції десантників висунувся підрозділ противника в складі чотирьох бойових машин піхоти М-113.



Всі машини та особовий склад противника були знищені точним вогнем гранатометів і стрілецької зброї. Українські військові втратили одну одиницю бойової техніки.