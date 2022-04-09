У Вашингтоні проходять протести невдоволених підсумком виборів

13:14 15 листопада Київ, Україна

Незважаючи на те, що вибори президента США вже пройшли, пристрасті продовжують кипіти. Тривають акції протестів, які супроводжуються громадськими заворушеннями і бійками. Як повідомив сьогодні, 15 листопада, телевізійний канал Fox News, кілька тисяч людей у Вашингтоні, незгодних з підсумками президентських виборів в США, вийшли на мітинг на підтримку чинного глави держави Дональда Трампа.

За оцінкою телеканалу, в Марші за Трампа брали участь десятки тисяч людей. Вони пройшли від площі Свободи, яка розташована недалеко від Білого дому, до будівлі Верховного суду США.

Акція на підтримку Трампа почалася вдень, 14 листопада. Демонстранти протестували проти результатів виборів президента США і вимагали припинити "крадіжку голосів".

До вечора на вулиці також вийшли і противники Трампа. В результаті відбулися зіткнення, поліціянти заарештували 20 осіб. Одна людина отримала ножове поранення, повідомила New York Times. Ще двоє поліціянтів постраждали, пише Washington Post.

Зіткнення і бійки тривали в Вашингтоні всю ніч, протестувальники також запалювали багаття на площі Свободи. В одному з ресторанів неподалік від Білого дому прихильників Трампа закидали пляшками і запустили в них феєрверки, повідомив в Twitter кореспондент USA Today.

З настанням темряви противники Трампа відібрали червоні кепки і прапори прихильників президента і підпалювали їх, повідомила WP.

Сам президент звинуватив у нападах на своїх прихильників учасників руху Антифа, який об'єднує ліві і ліворадикальні партії і організації.