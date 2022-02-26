В метро Києва пройшли вдало антитерористичні навчання СБУ

В умовах стану постійних терористичних загроз, які не припиняються в світі, українські силові і рятувальні служби повинні перебувати в бойовій готовності. Як повідомила Держадміністрація міста Київ, в метрополітені столиці пройшли заплановані СБУ комплексні антитерористичні навчання.
Спочатку сили ДСНС і Київської аварійно-рятувальної служби ліквідували пожежу і евакуювали постраждалих від вибуху. Потім працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф КМДА і Товариство Червоного Хреста розділили постраждалих згідно з різними формами тяжкості і надали їм екстрену медичну допомогу. Спецпризначенці Центру спецоперацій Альфа СБУ звільнили "заручників" з вагона метро і затримали "терористів".
У тренуваннях брали участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС і органів державної влади, Товариство Червоного Хреста України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі