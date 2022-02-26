В метро Києва пройшли вдало антитерористичні навчання СБУ

14:23 28 травень Київ, Україна

В умовах стану постійних терористичних загроз, які не припиняються в світі, українські силові і рятувальні служби повинні перебувати в бойовій готовності. Як повідомила Держадміністрація міста Київ, в метрополітені столиці пройшли заплановані СБУ комплексні антитерористичні навчання.

"За легендою, умовні терористи здійснили вибух на платформі станції метрополітену і захопили "заручників" у вагоні метро. Тренування відбулося в умовах, максимально наближених до реальних", - сказано в повідомленні.

Спочатку сили ДСНС і Київської аварійно-рятувальної служби ліквідували пожежу і евакуювали постраждалих від вибуху. Потім працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф КМДА і Товариство Червоного Хреста розділили постраждалих згідно з різними формами тяжкості і надали їм екстрену медичну допомогу. Спецпризначенці Центру спецоперацій Альфа СБУ звільнили "заручників" з вагона метро і затримали "терористів".

"Основна мета навчань - вдосконалення навичок переговорного процесу, затримання злочинців, ліквідація наслідків надзвичайної ситуації та евакуація постраждалих в екстремальних умовах. Всі суб'єкти боротьби з тероризмом впоралися з поставленими їм завданнями при проведенні антитерористичної операції на об'єкті єдиної транспортної системи", - пояснили в СБУ.

У тренуваннях брали участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС і органів державної влади, Товариство Червоного Хреста України.