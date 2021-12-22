В Ужгороді з'явиться пересадочна залізнична платформа в Європу

15:39 14 квітень Київ, Україна

Ужгороді відновлять пересадочний вузол з українських шляхів на європейські, який припинив своє функціонування ще у 1991 році.



Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.



Згідно з інформацією до супутніх документів, Кабмін затвердив порядок використання коштів на проєктування і роботи з відновлення залізничної колії європейського зразка шириною 1435 мм від ст. Чоп до ст. Ужгород з доведенням до перону вокзалу Ужгород. На це з бюджету планується витратити 5 млн грн.



Кошти підуть на реконструкцію інфраструктури залізничного транспорту, проєктування і здійснення авторського і технагляду, покупку основних і додаткових матеріалів і обладнання, а також фінансування витрат на утримання служби замовника, інженерно-консультаційних послуг та інших витрат, що входять до зведеного кошторисного розрахунку вартості реконструкції.