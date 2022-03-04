В Укрзалізниці з’явилися 11 додаткових маршрутів до моря

11:23 04 червень Київ, Україна

Керівництво Укрзалізниці традиційно з приходом літа запустило додаткові "морські" рейси в напрямку Генічеська, Бердянська та Одеси.



Про це повідомили в пресслужбі компанії.



Так, з 3 червня через день по непарних числах курсує поїзд № 269/270 Лисичанськ - Одеса.



З 3 червня з Кривого Рогу по непарних числах почав курсувати потяг № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро - Генічеськ. Назад з Генічеська поїзд № 189/203 буде слідувати з 6 червня.



З 4 червня в напрямку Азовського моря відправляється потяг № 282/281 Хмельницький - Генічеськ, з 5 червня відправляється потяг № 280/279 Жмеринка - Генічеськ.



З 5 червня по непарних числах "Укрзалізниця" запускає потяг № 231/232 сполученням Івано-Франківськ - Генічеськ. У зворотному напрямку поїзд № 232/231 курсуватиме по парних числах.



З 10 червня жителі Дніпра і Кривого Рогу, крім Генічеська, зможуть дістатися до Бердянська - популярного морського і грязьового курорту. Поїзд № 472/471 Дніпро - Бердянськ буде курсувати по парних числах, назад - по непарних. Поїзд № 552/551 Кривий Ріг - Бердянськ курсуватиме по парних числах через Запоріжжя, назад по непарних.



З 11 червня жителі Харкова зможуть дістатися до Бердянська поїздом № 261/262 Харків - Бердянськ.



З 11 червня зі Львова вирушить поїзд № 86/186-185/85 Львів - Новоолексіївка до Бердянська.



Крім того, для жителів Чернігова та Сум "Укрзалізниця" запустила курсування поїзда № 213/214 Суми - Одеса і № 204/203 Чернігів (Ніжин) - Одеса. Поїзд № 213/214 курсуватиме по непарних числах, починаючи з 15 червня. Поїзд № 204/203 Чернігів (Ніжин) - Одеса курсуватиме з 17 червня по непарних числах.