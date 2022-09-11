В "Укравтодорі" відзвітували про робочий стан доріг держзначення

На ранок 18 лютого всі дороги державного значення повністю приведені до ладу і відкриті для руху. На цей момент підтримують вільне пересування на дорогах 671 спецмашина і 921 працівник.
Про це повідомляє пресслужба "Укравтодору".
Відзначається, що на дорогах державного значення підрядні організації чистять від снігу проїжджу частину доріг на всю ширину, а також обробляють їх протиожеледними засобами. До роботи залучені 671 спецмашина і 921 працівник.
"Стан покриття на автодорогах державного значення в більшості регіонів країни місцями засніжений, в південних областях сухий. На перевальних ділянках доріг - сніг, приріст покриву від 4 до 10 см, покриття доріг мокре, температура повітря -3-7 °С", - підкреслюють в "Укравтодорі".
"Проїзд по всіх дорогах державного значення забезпечений", - додали в Держагентстві автомобільних доріг.
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