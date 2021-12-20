В Україну повертається служба аеромедичної евакуації

17:55 17 березень Київ, Україна

Початок робіт з трансплантології в Україні дав поштовх відновленню вже забутої санавіації, або як тепер її називають - аеромедичної евакуації. За повідомленням МВС, уряд пішов назустріч і підтримав спільну ініціативу МВС і МОЗ про створення Єдиного аеромедичного простору, що передбачає введення системи аеромедичної евакуації та авіаційного транспортування анатомічних матеріалів реципієнтів.

Як запевнив глава відомства Арсен Аваков, мова йде про абсолютно новий рівень надання екстреної медичної допомоги, при якій людина отримає лікарську допомогу або буде доставлена в медустанову з будь-якого, навіть найвіддаленішого, куточка країни.

Друга складова цієї програми - підтримка вітчизняної трансплантології. Це та галузь медицини, де успіх критично залежить, зокрема, від швидкості доставки реципієнта або органу до місця операції.

На першому етапі пілотного впровадження аеромедичної евакуації будуть залучені нові сучасні вертольоти Airbus H-145, які будуть базуватися в містах Львів та Київ.

"Уже з 1 квітня ми запускаємо пілотний проєкт в Львівському регіоні - це сім областей: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька. А з 1 травня вже підключаємо Київський регіон, він забезпечить допомогою Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та місто Київ. Сьогодні повністю готові до роботи дві вертолітні бази - у Львові та Києві. Далі система аеромедичної евакуації охопить всю Україну", - розповів Аваков.

За його словами, період реагування на виліт вертольота складе від 5 до 30 хвилин, в залежності від обставин.