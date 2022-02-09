В Україну прилетіло 117 тис доз вакцини Pfizer

11:50 18 травень Київ, Україна

Згідно з домовленостями з COVAX, сьогодні до столичного аеропорту спецрейсом прибула друга партія ковід-вакцини Pfizer , в кількості 117 тисяч доз.



Крім того, до кінця тижня в Україну повинні доставити ще 356 850 доз вакцини, а також розчинник для ін'єкцій. Загалом, на цьому тижні Україна отримає майже пів мільйона доз вакцини від COVID-19 в рамках механізму COVAX.



Очікується, що нова партія препарату буде використана для вакцинації працівників сфери освіти.