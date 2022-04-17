В Україну прибуло 2 млн доз вакцини Moderna

11:23 18 липня Київ, Україна

В рамках міжнародної програми COVAX в Україну прибуло 2 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna

Про це повідомляє ЮНІСЕФ в неділю, 18 липня.



Планується, що ця партія COVID-вакцини піде на щеплення мобільними бригадами організованих колективів і професійних груп попередніх етапів вакцинації.

"Наша ключова мета - захистити якомога більше українців від COVID-19. Ми вдячні партнерам, які допомагають нам у цьому. Щодня ми збільшуємо обсяги вакцинації, щоб всі охочі мали доступ до вакцинації. Я закликаю українців, які ще не вакциновані, не зволікати і відвідати найближчий центр масової вакцинації, щоб захистити своє здоров'я", - заявив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Moderna - це мРНК-вакцина, яка вимагає особливих умов транспортування і зберігання. Ця вакцина вимагає температури від -50 °C до -15 °C. Для повного курсу вакцинації цим препаратом потрібно отримати дві дози.