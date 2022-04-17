В Україну прибуло 2 млн доз вакцини Moderna

В рамках міжнародної програми COVAX в Україну прибуло 2 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna.
Про це повідомляє ЮНІСЕФ в неділю, 18 липня.
Планується, що ця партія COVID-вакцини піде на щеплення мобільними бригадами організованих колективів і професійних груп попередніх етапів вакцинації.
Планується, що ця партія COVID-вакцини піде на щеплення мобільними бригадами організованих колективів і професійних груп попередніх етапів вакцинації.
Moderna - це мРНК-вакцина, яка вимагає особливих умов транспортування і зберігання. Ця вакцина вимагає температури від -50 °C до -15 °C. Для повного курсу вакцинації цим препаратом потрібно отримати дві дози.
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