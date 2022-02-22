В Україну прибули 117 тис доз вакцини Pfizer за кошти держбюджету

11:12 26 травень Київ, Україна

З Варшави в Україну доставили 117 тисяч доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer -BioNTech.

Це перша партія цієї вакцини, закуплена за державні кошти через міжнародне агентство Crown Agents.





Вакцини доставили літаком до міжнародного аеропорту "Київ" імені І. Сікорського (Жуляни). Тепер вакцина повинна пройти розмитнення, після чого її відправлять на склад, а вже звідти розвезуть по регіонах України.

Вакцину з цієї партії використовують для щеплення:

працівників сфери освіти (додаткова потреба);

осіб з першого і другого етапу, зокрема, медиків (які не робили щеплення раніше);

військовослужбовців Збройних сил України, співробітників структур державної безпеки;

представників іноземних дипломатичних установ в Україні.

Вакцинація буде здійснюватися організовано, мобільним бригадами. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії.



Вакцина Comirnaty (Комірнаті) - це мРНК-вакцина проти COVID-19, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.



Ефективність вакцинації становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом в 21-28 днів.