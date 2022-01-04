11:19 23 квітень Київ, Україна

В рамках механізму COVAX в Україну доставлена друга велика партія ковід-вакцини AstraZeneca

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Facebook.



Цю партію, яку доставили в Україну ЮНІСЕФ і ВООЗ, використовують для вакцинації пріоритетних груп, людей у віці 65+ і тих, хто повинен отримати другу дозу вакцини AstraZeneca відповідно до певних інтервалів між першим і другим щепленням.



"Україна взяла на себе амбітні цілі щодо охоплення щепленнями від COVID-19 більшості дорослого населення до кінця року. Це величезний виклик, і для досягнення мети ми розраховуємо на паралельний запуск різних платформ, використання різних вакцин і всіх можливих шляхів постачання. Раді отримати чергову поставку вакцини від глобальної ініціативи COVAX. Важливо, що в умовах жорсткої конкуренції і боротьби за доступ до вакцин в світі COVAX на практиці підтверджує виконання завдань, для яких і створювалося це глобальне партнерство - забезпечити справедливі можливості для всіх. Україна, виконавши свої зобов'язання перед глобальним механізмом, отримує першу поставку, яка негайно буде передана тим категоріям, для яких вона призначається", - зазначив Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України.



"Великою перевагою отримання вакцин через механізм COVAX є те, що всі вакцини є безкоштовними. Друга партія вакцини через COVAX прибула в дуже символічний час - напередодні Всесвітнього тижня імунізації, мета якого нагадати про важливість щеплення для захисту дітей і дорослих", - підкреслює Лотта Сільвандер, голова ЮНІСЕФ в Україні.



"Поки світ бореться з COVID-19, вакцини залишаються найбільшою надією, щоб зупинити пандемію. Міжнародні партнери продовжать підтримувати уряд України у відповіді на пандемію COVID-19 і проведенні кампанії з вакцинації. Спасибі UNICEF Ukraine, World Health Organization, USAID Ukraine - USAID України, European Union in Ukraine, World Bank Ukraine, Embassy of Canada in Ukraine, US Embassy Kyiv Ukraine, British Embassy Kyiv", - йдеться в повідомленні.



У відомстві додали, що мета COVAX - забезпечити рівний доступ всіх країн до вакцин проти COVID-19. Всі вакцини в рамках цієї ініціативи Україна отримує безкоштовно. Всього до кінця року COVAX повинен надати вакцини для щеплення 8 млн жителів України.