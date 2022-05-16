В Україні завершилися "Ігри Нескорених 2.0" для ветеранів АТО

08:21 14 грудня Київ, Україна

Перші в Україні адаптивні онлайн-змагання "Ігри Нескорених 2.0" завершилися, на відкритті фінального етапу ігор 13 грудня виступила перша леді України Олена Зеленська.

Трансляція фінального етапу змагань велася на каналі "Invictus Games: Team Ukraine" в YouTube.

"Зізнаюся чесно, я захоплююся вами. Тому хочу звернутися до вас - ваша мужність і незламність вражають. Вам вдалося створити справжнє співтовариство. Спільноту, яка об'єднана єдиними цінностями, жагою до перемоги, любов'ю до життя. Ми багато говоримо про те, що адаптивні види спорту, інклюзивність, доступність повинні стати нормою для нашого суспільства. Тому ваш приклад сьогодні безцінний", - заявила Олена Зеленська.

Вона зазначила, що спортсмени, які беруть участь в подібних змаганнях, надихають інших людей своїм прикладом. Перша леді подякувала і сім'ям учасників АТО.

"Хочу висловити глибоку пошану і вдячність тим, хто спочатку дочекався вас з війни, а потім, пройшовши разом з вами через страшні випробування, продовжує допомагати і підтримувати - вашим дружинам і мамам, вашим дітям, друзям, рідним. Впевнена, що саме разом ви і є та команда переможців", - сказала Зеленська.

В "Іграх Нескорених" 2020 року брали участь понад 60 військових і ветеранів бойових дій з 15 областей України. Представники ЗСУ, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, МВС і добровольчих батальйонів змагалися в 6 дисциплінах: легка атлетика, веслування на тренажері, велоспорт, плавання, пауерліфтинг і стрільба з лука.

*"Ігри Нескорених" - це спортивне змагання в паралімпійському стилі. Його учасники - люди з інвалідністю, в основному - ветерани АТО.