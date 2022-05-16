В Україні завершилися "Ігри Нескорених 2.0" для ветеранів АТО

Перші в Україні адаптивні онлайн-змагання "Ігри Нескорених 2.0" завершилися, на відкритті фінального етапу ігор 13 грудня виступила перша леді України Олена Зеленська.
Трансляція фінального етапу змагань велася на каналі "Invictus Games: Team Ukraine" в YouTube.
Вона зазначила, що спортсмени, які беруть участь в подібних змаганнях, надихають інших людей своїм прикладом. Перша леді подякувала і сім'ям учасників АТО.
В "Іграх Нескорених" 2020 року брали участь понад 60 військових і ветеранів бойових дій з 15 областей України. Представники ЗСУ, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, МВС і добровольчих батальйонів змагалися в 6 дисциплінах: легка атлетика, веслування на тренажері, велоспорт, плавання, пауерліфтинг і стрільба з лука.
*"Ігри Нескорених" - це спортивне змагання в паралімпійському стилі. Його учасники - люди з інвалідністю, в основному - ветерани АТО.
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