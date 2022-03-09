В Україні завершено виплати карантинних компенсацій

Пенсійний фонд відзвітував про завершення карантинних виплат, обіцяних українським підприємцям.
Про це в Telegram повідомляє пресслужба "Дії".
"Виплати ФОПам в розмірі 8000 грн від ПФУ завершені", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в цьому році було 337 946 успішно поданих заявок.
Всього було виплачено 2 703 568 000 грн.
"Виплати ФОПам в розмірі 8000 грн від ПФУ завершені", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в цьому році було 337 946 успішно поданих заявок.
Всього було виплачено 2 703 568 000 грн.
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