В Україні завершено виплати карантинних компенсацій

10:52 10 червень Київ, Україна

Пенсійний фонд відзвітував про завершення карантинних виплат, обіцяних українським підприємцям.

Про це в Telegram повідомляє пресслужба "Дії".



"Виплати ФОПам в розмірі 8000 грн від ПФУ завершені", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що в цьому році було 337 946 успішно поданих заявок.



Всього було виплачено 2 703 568 000 грн.