В Україні запрацювала Програма медгарантій на 2021 рік

Сьогодні, 1 квітня, в Україні стартувала нова Програма державних гарантій медичної допомоги, в неї включено 35 пакетів медпослуг.
Про це повідомила представниця пресслужби Національної служби здоров'я України Христина Петрик.
Нова програма медгарантій буде деталізованою і розширеною, що враховує потреби пацієнта. Адже функцією Національної служби здоров'я є укладення договорів в інтересах пацієнтів, щоб поліпшити їхній фінансовий захист, додала вона.
Серед новацій представниця НСЗУ назвала додавання кількох нових пакетів послуг - з яких три будуть абсолютно нові, а п'ять виділені з наявних.
Вона додала, що нововведення покликане наблизити медичну допомогу до пацієнта, і для того, щоб пацієнт був менше стигматизований, щоб уникнути довгих і невиправданих госпіталізацій.
Також, за словами Петрик, безкоштовною стане медична допомога, що надається мобільними психіатричними бригадами.
Представниця НСЗУ також зазначила, що після того, як пацієнт пролікувався в стаціонарі, і вже немає показань для госпіталізації, він може продовжити лікування на амбулаторному рівні.
Крім того, в Національній службі здоров'я України нагадали, що відтепер пацієнти можуть без направлення звернутися до:
- гінеколога, також дитячого та підліткового;
- психіатра, також дитячого та підліткового;
- нарколога;
- стоматолога (термінова допомога для всіх і планова для дітей);
- фтизіатра, також дитячого;
- педіатра;
- спеціаліста, у якого лікується пацієнт з хронічним захворюванням.
Також з 1 квітня до 10 382 грн зросте тариф на медичну допомогу при пологах. За підвищеним коефіцієнтом допомогу надаватимуть закладам, що мають договір на надання допомоги при пологах - як породіллі, так і новонародженим.
Буде розширено перелік лікарських засобів для відшкодування їхньої вартості. У нього включать препарати з первинної та вторинної профілактики інфарктів та інсультів, з липня додадуть інсуліни, з жовтня - кошти для лікування розладів психіки та поведінки, зокрема, епілепсії. Планується, що рецепти на них будуть виписувати у електронному вигляді.
Детальніше з пакетами послуг Програми медичних гарантій на 2021 рік можна ознайомитися за посиланням.
Буде розширено перелік лікарських засобів для відшкодування їхньої вартості. У нього включать препарати з первинної та вторинної профілактики інфарктів та інсультів, з липня додадуть інсуліни, з жовтня - кошти для лікування розладів психіки та поведінки, зокрема, епілепсії. Планується, що рецепти на них будуть виписувати у електронному вигляді.
Детальніше з пакетами послуг Програми медичних гарантій на 2021 рік можна ознайомитися за посиланням.
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