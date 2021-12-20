В Україні запрацювала Програма медгарантій на 2021 рік

10:48 01 квітень Київ, Україна

Сьогодні, 1 квітня, в Україні стартувала нова Програма державних гарантій медичної допомоги, в неї включено 35 пакетів медпослуг.
 
Про це повідомила представниця пресслужби Національної служби здоров'я України Христина Петрик.
 
Нова програма медгарантій буде деталізованою і розширеною, що враховує потреби пацієнта. Адже функцією Національної служби здоров'я є укладення договорів в інтересах пацієнтів, щоб поліпшити їхній фінансовий захист, додала вона.

Серед новацій представниця НСЗУ назвала додавання кількох нових пакетів послуг - з яких три будуть абсолютно нові, а п'ять виділені з наявних.
"У безкоштовному переліку з'явиться супровід пацієнтів з туберкульозом на первинній ланці. Це означає, що пацієнти, у яких туберкульоз, і які не виділяють бактерії, можуть супроводжуватися у свого сімейного лікаря за умови, що такий сімейний лікар пройшов відповідне навчання, і заклад, де цей лікар працює, має відповідний договір з нами на цю медичну послугу", - пояснила Петрик.
Вона додала, що нововведення покликане наблизити медичну допомогу до пацієнта, і для того, щоб пацієнт був менше стигматизований, щоб уникнути довгих і невиправданих госпіталізацій.

Також, за словами Петрик, безкоштовною стане медична допомога, що надається мобільними психіатричними бригадами.
"Тут принцип дії схожий. Наша мета - наблизити допомогу до пацієнта і дати йому можливість лікуватися вдома, якщо у нього є така потреба", - сказала Петрик.
Представниця НСЗУ також зазначила, що після того, як пацієнт пролікувався в стаціонарі, і вже немає показань для госпіталізації, він може продовжити лікування на амбулаторному рівні.
программа медгарантий в Украине
Крім того, в Національній службі здоров'я України нагадали, що відтепер пацієнти можуть без направлення звернутися до:
  • гінеколога, також дитячого та підліткового;
  • психіатра, також дитячого та підліткового;
  • нарколога;
  • стоматолога (термінова допомога для всіх і планова для дітей);
  • фтизіатра, також дитячого;
  • педіатра;
  • спеціаліста, у якого лікується пацієнт з хронічним захворюванням.
Також з 1 квітня до 10 382 грн зросте тариф на медичну допомогу при пологах. За підвищеним коефіцієнтом допомогу надаватимуть закладам, що мають договір на надання допомоги при пологах - як породіллі, так і новонародженим.

Буде розширено перелік лікарських засобів для відшкодування їхньої вартості. У нього включать препарати з первинної та вторинної профілактики інфарктів та інсультів, з липня додадуть інсуліни, з жовтня - кошти для лікування розладів психіки та поведінки, зокрема, епілепсії. Планується, що рецепти на них будуть виписувати у електронному вигляді.

Детальніше з пакетами послуг Програми медичних гарантій  на 2021 рік можна ознайомитися за посиланням.