В Україні запрацювала Програма медгарантій на 2021 рік

10:48 01 квітень Київ, Україна

Сьогодні, 1 квітня, в Україні стартувала нова Програма державних гарантій медичної допомоги, в неї включено 35 пакетів медпослуг.

Про це повідомила представниця пресслужби Національної служби здоров'я України Христина Петрик.

Нова програма медгарантій буде деталізованою і розширеною, що враховує потреби пацієнта. Адже функцією Національної служби здоров'я є укладення договорів в інтересах пацієнтів, щоб поліпшити їхній фінансовий захист, додала вона.



Серед новацій представниця Серед новацій представниця НСЗУ назвала додавання кількох нових пакетів послуг - з яких три будуть абсолютно нові, а п'ять виділені з наявних.

"У безкоштовному переліку з'явиться супровід пацієнтів з туберкульозом на первинній ланці. Це означає, що пацієнти, у яких туберкульоз, і які не виділяють бактерії, можуть супроводжуватися у свого сімейного лікаря за умови, що такий сімейний лікар пройшов відповідне навчання, і заклад, де цей лікар працює, має відповідний договір з нами на цю медичну послугу", - пояснила Петрик.

Вона додала, що нововведення покликане наблизити медичну допомогу до пацієнта, і для того, щоб пацієнт був менше стигматизований, щоб уникнути довгих і невиправданих госпіталізацій.



Також, за словами Петрик, безкоштовною стане медична допомога, що надається мобільними психіатричними бригадами.

"Тут принцип дії схожий. Наша мета - наблизити допомогу до пацієнта і дати йому можливість лікуватися вдома, якщо у нього є така потреба", - сказала Петрик.

Представниця НСЗУ також зазначила, що після того, як пацієнт пролікувався в стаціонарі, і вже немає показань для госпіталізації, він може продовжити лікування на амбулаторному рівні.

Крім того, в Національній службі здоров'я України нагадали, що відтепер пацієнти можуть без направлення звернутися до:

гінеколога, також дитячого та підліткового;

психіатра, також дитячого та підліткового;

нарколога;

стоматолога (термінова допомога для всіх і планова для дітей);

фтизіатра, також дитячого;

педіатра;

спеціаліста, у якого лікується пацієнт з хронічним захворюванням.