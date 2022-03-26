В Україні запрацював контакт-центр МОЗ щодо боротьби з COVID

Відсьогодні в контакт-центрі МОЗ пацієнт може отримати інформацію або направлення на аналізи в разі, якщо не вдається зв'язатися з сімейним лікарем.
"Сьогодні... Розпочав роботу Всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров'я з протидії коронавірусній хворобі. Тепер кожен громадянин України, у якого виникають питання щодо COVID-19, може зателефонувати, незалежно від того, де цей громадянин перебуває на території нашої країни, і отримати відповідну інформацію. Номер, звичайно, безкоштовний"
, - сказав Степанов.
Він зазначив, що в Міністерстві охорони здоров'я зробили чималий кол-центр, там буде працювати 150 операторів.
Номер телефону контакт-центру: 0 800 60 20 19 (дзвінки на номер є безкоштовними).
"Він буде працювати цілодобово, і всі питання, які виникають у вас, шановні громадяни, щодо "ковіду", будь ласка, телефонуйте. Алгоритм дії наступний: якщо оператору необхідно уточнити інформацію, а ви розумієте, що такого буде дуже багато, наприклад, ви подзвонили з якогось невеличкого міста в Хмельницькій області, і вас турбує питання, що ви не можете додзвонитися до свого сімейного лікаря. Або ви не можете отримати направлення на здачу аналізів, або комп'ютерну томографію. Або у вас виникли питання по ПЛР-тестуванню. Зрозуміло, що для того, щоб з'ясувати і надати вам вичерпну відповідь, оператору потрібно буде зв'язатися з відповідним містом, з відповідним сімейним лікарем, і потім надати вам цю інформацію", - додав міністр.
За його словами, все це буде реєструватися в CRM-системі, яка автоматично буде відправляти його на розгляд в регіони.
"Потім, після отримання відповіді, оператор обов'язково вам повинен зателефонувати... У зв'язку з чим ми взагалі вирішили зробити такий великий кол-центр. Тому що ми бачимо, що дуже сильно "збоять" гарячі лінії, які розташовані в регіонах. Це стосується практично всіх без винятку регіонів. І саме тому було прийнято рішення зробити такий великий єдиний на всю країну контакт-центр", - сказав Степанов.
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