В Україні запрацював контакт-центр МОЗ щодо боротьби з COVID

10:28 02 листопада Київ, Україна

Відсьогодні в контакт-центрі МОЗ пацієнт може отримати інформацію або направлення на аналізи в разі, якщо не вдається зв'язатися з сімейним лікарем.





Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов

"Сьогодні... Розпочав роботу Всеукраїнський контакт-центр Міністерства охорони здоров'я з протидії коронавірусній хворобі. Тепер кожен громадянин України, у якого виникають питання щодо COVID-19 , може зателефонувати, незалежно від того, де цей громадянин перебуває на території нашої країни, і отримати відповідну інформацію. Номер, звичайно, безкоштовний", - сказав Степанов.

Він зазначив, що в Міністерстві охорони здоров'я зробили чималий кол-центр, там буде працювати 150 операторів.

Номер телефону контакт-центру: 0 800 60 20 19 (дзвінки на номер є безкоштовними).

"Він буде працювати цілодобово, і всі питання, які виникають у вас, шановні громадяни, щодо "ковіду", будь ласка, телефонуйте. Алгоритм дії наступний: якщо оператору необхідно уточнити інформацію, а ви розумієте, що такого буде дуже багато, наприклад, ви подзвонили з якогось невеличкого міста в Хмельницькій області, і вас турбує питання, що ви не можете додзвонитися до свого сімейного лікаря. Або ви не можете отримати направлення на здачу аналізів, або комп'ютерну томографію. Або у вас виникли питання по ПЛР-тестуванню. Зрозуміло, що для того, щоб з'ясувати і надати вам вичерпну відповідь, оператору потрібно буде зв'язатися з відповідним містом, з відповідним сімейним лікарем, і потім надати вам цю інформацію", - додав міністр.

За його словами, все це буде реєструватися в CRM-системі, яка автоматично буде відправляти його на розгляд в регіони.