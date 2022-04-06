В Україні зафіксовано 507 нових випадків зараження COVID-19

Пресслужба Міністерства охорони здоров'я України опублікувала свіже зведення щодо хворих на коронавірус за минулу добу. Згідно з даними, було зафіксовано 507 нових випадків. Тестувань на COVID-19 було виконано в кількості 114 660 раз.

Коронавірусну інфекцію виявили, зокрема, у 41 дитини і 33 медичних працівників.

Також за 9 липня:

госпіталізовано - 364;

летальних випадків - 20;

одужали - 809.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (150), Київській (47), Харківській (40), Одеській (29) та Донецькій (29) областях.

Станом на 9 липня кількість людей, які захворіли на коронавірус Covid-19 від початку пандемії в Україні, - 2240246.