В Україні випав перший сніг

Укргідрометцентр відзначив сьогодні, в ніч з суботи на неділю, сніг в західних областях України. У Карпатських горах, біля кордону Івано-Франківської та Закарпатської областей, зафіксовані значні опади.

Тим часом місцеві жителі стверджують, що вчорашній снігопад аж ніяк не перший, а вже п'ятий в нинішньому лижному сезоні, який навіть ще не почався.

Але, хай там що, а під сніговим покривом опинилися гірськолижні курорти Західної України Драгобрат, Захар Беркут і знаменитий Буковель. Снігом вкрилася і гора Піп Іван Чорногірський, що має й іншу назву - Чорна гора.

"У грудні буде плюсова температура як вдень, так і вночі, а похолодання - тільки після Дня Святого Миколая", - кажуть синоптики.

Відомо, що зима цього сезону буде проходити за сценарієм попереднього. Тому критичних заморозків чекати не варто. Це погано для фермерів, адже земля не зможе отримати достатню кількість вологи і "відпочити" після врожаю цього року.

Нагадаємо, що в багатьох регіонах України пройдуть дощі з мокрим снігом. Наприклад, дощі проллються в Карпатах. Правда, вже шістнадцятого листопада погода трохи покращає: в більшості областей, крім південних, невеликі дощі.