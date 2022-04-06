В Україні ввели локдаун вихідного дня і повернули загальнонаціональний карантин

Кабінет Міністрів України на засіданні 11 листопада прийняв рішення ввести в країні карантин вихідного дня, а також відмовитися від адаптивного карантину, замість нього буде діяти загальний карантин на всій території країни.
Перший локдаун вихідного дня відбудеться 14-15 листопада, він буде діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. За попереднім планом карантин вихідного дня в країні буде діяти до кінця листопада.
Заборонено працювати:
Перший локдаун вихідного дня відбудеться 14-15 листопада, він буде діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. За попереднім планом карантин вихідного дня в країні буде діяти до кінця листопада.
Заборонено працювати:
- кафе, ресторанам, барам - вони можуть працювати на винос;
- ТРЦ;
- установам культури;
- спортзалам, фітнес-центрам.
Також в Україні відмовилися від адаптивного карантину і повернули загальний карантин, який буде діяти на всій території країни, а вимоги будуть як в «помаранчевій» зоні.
Відповідну постанову Міністерства охорони здоров'я було прийнято під час сьогоднішнього засідання уряду.
Відповідно до постанови забороняються:
- масові заходи за участю більше ніж 20 осіб;
- заповненість більше 50% місць в театрах і кінотеатрах, громадському транспорті;
- дискотеки;
- заклади харчування з організацією дозвілля;
- робота після 22:00 до 7:00 ресторанів і кафе;
- планові госпіталізації;
- перевезення пасажирів громадським транспортом на міських, приміських, внутрішньообласних, міжобласних маршрутах у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу;
- вводиться час для пенсіонерів. Він буде діяти з 10:00 до 12:00 на об'єктах торгівлі, в органах влади і т.д.
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