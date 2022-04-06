В Україні ввели локдаун вихідного дня і повернули загальнонаціональний карантин

16:58 11 листопада Київ, Україна





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Заборонено працювати: Кабінет Міністрів України на засіданні 11 листопада прийняв рішення ввести в країні карантин вихідного дня, а також відмовитися від адаптивного карантину, замість нього буде діяти загальний карантин на всій території країни.Перший локдаун вихідного дня відбудеться 14-15 листопада, він буде діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. За попереднім планом карантин вихідного дня в країні буде діяти до кінця листопада.

кафе, ресторанам, барам - вони можуть працювати на винос;

ТРЦ;

установам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Також в Україні відмовилися від адаптивного карантину і повернули загальний карантин, який буде діяти на всій території країни, а вимоги будуть як в «помаранчевій» зоні.

Відповідну постанову Міністерства охорони здоров'я було прийнято під час сьогоднішнього засідання уряду.

Відповідно до постанови забороняються: