В Україні введуть "локдаун вихідного дня"
07:14 06 листопада Київ, Україна
Україна котрий день демонструє антирекорд захворюваності коронавірусною інфекцією, в зв'язку з цим МОЗ ухвалив рішення ввести карантин
вихідного дня.
Працювати буде тільки критична інфраструктура, зокрема, продуктові магазини, аптеки і транспорт.
Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Коли ми говоримо про протиепідемічні заходи, ми, звичайно, дивимося на ситуацію, яка у нас є. І ми чітко розуміємо, що ми не в змозі ввести повний локдаун, на який пішли деякі європейські країни - не на два тижні, не на три тижні. Саме тому наша пропозиція буде робити такий жорсткий карантин саме на вихідні дні, тобто в суботу-неділю. Це коли у нас залишаться працювати тільки продуктові магазини і аптеки і, звичайно, транспорт. Тобто все те, що стосується критичної інфраструктури. Всі інші щоб у вихідні дні не працювали"
, - заявив міністр.
За його словами, це дозволить розірвати ланцюг передачі коронавірусу через відсутність спілкування людей один з одним.
"Це точно не буде на ці вихідні. Ми розуміємо, що треба підготуватися. Я не виключаю, що ми будемо пропонувати це зробити вже на наступних вихідних", - додав глава МОЗ.
Він пояснив, що транспорт буде працювати і на вихідних, оскільки це критична інфраструктура.
"Все ж навантаження в суботу-неділю набагато менше на транспорт. Закривати транспорт ми не вважаємо за потрібне. Більш того, цим шляхом не йде зараз жодна європейська країна", - зазначив Степанов.
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