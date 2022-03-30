В Україні введуть "локдаун вихідного дня"

07:14 06 листопада Київ, Україна

Україна котрий день демонструє антирекорд захворюваності коронавірусною інфекцією, в зв'язку з цим МОЗ ухвалив рішення ввести карантин вихідного дня.

Працювати буде тільки критична інфраструктура, зокрема, продуктові магазини, аптеки і транспорт.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Коли ми говоримо про протиепідемічні заходи, ми, звичайно, дивимося на ситуацію, яка у нас є. І ми чітко розуміємо, що ми не в змозі ввести повний локдаун , на який пішли деякі європейські країни - не на два тижні, не на три тижні. Саме тому наша пропозиція буде робити такий жорсткий карантин саме на вихідні дні, тобто в суботу-неділю. Це коли у нас залишаться працювати тільки продуктові магазини і аптеки і, звичайно, транспорт. Тобто все те, що стосується критичної інфраструктури. Всі інші щоб у вихідні дні не працювали", - заявив міністр.

За його словами, це дозволить розірвати ланцюг передачі коронавірусу через відсутність спілкування людей один з одним.

"Це точно не буде на ці вихідні. Ми розуміємо, що треба підготуватися. Я не виключаю, що ми будемо пропонувати це зробити вже на наступних вихідних", - додав глава МОЗ.

Він пояснив, що транспорт буде працювати і на вихідних, оскільки це критична інфраструктура.