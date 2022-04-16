В Україні відновлять програми підтримки економіки

Під час наради щодо запобігання поширенню Covid-19 Володимир Зеленський заявив, що через посилення протиепідемічних заходів необхідно повернути програми підтримки економіки.
Про це повідомили в пресслужбі глави держави в понеділок, 23 листопада.
За словами президента, карантин вихідного дня і додаткові заходи безпеки вже продемонстрували позитивні результати. Зеленський заявив, що уряд зробить все можливе, щоб уникнути повного локдауну в країні. Він зазначив, що зараз статистика демонструє, що прогнозоване зростання вдається стримувати.
Український прем'єр Денис Шмигаль розповів, що в уряду вже готовий план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей.
Український прем'єр Денис Шмигаль розповів, що в уряду вже готовий план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі