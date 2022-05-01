В Україні посилюють правила в'їзду в країну

06:29 30 липня Київ, Україна

У зв'язку з широким розповсюдженням штаму Дельта в світі, Кабінет Міністрів прийняв рішення про посилення правил в'їзду іноземців та громадян в Україну.

Про це йдеться в постанові Кабміну, опублікованій на сайті Кабміну.



Згідно з новими правилами, для перетину кордону України іноземці зобов'язані мати страховий поліс на випадок захворювання на коронавірус, документ, який підтверджує повний курс вакцинації, або ж негативний результат тестування на COVID-19. У разі, якщо іноземець не має вищевказаних документів, йому буде запропоновано встановити додаток "Вдома" і він буде мати можливість зробити тест на виявлення захворювання протягом наступних 72 годин.



Іноземці з посвідкою на проживання в Україні безперешкодно перетнуть кордон, якщо у них є в наявності документ, що підтверджує повний курс вакцинації. У разі його відсутності, їм також доведеться встановлювати додаток "Вдома" і зробити тест на виявлення COVID протягом наступних 72 годин.



Громадяни України матимуть безперешкодний перетин кордону в тих випадках, якщо вони мають документ, що підтверджує повний курс вакцинації, або ж довідку 063-О про перше щеплення.



Всі вакциновані особи, які перебували більш ніж тиждень на території Росії і Індії протягом останніх двох тижнів - зобов'язані дотримуватися 14-денної самоізоляції без права її дострокового завершення.