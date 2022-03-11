В Україні вже вакциновані 1 479 703 особи

09:50 14 червня Київ, Україна

Як повідомила сьогодні, 14 червня, пресслужба Міністерства охорони здоров'я України, за минулий недільний день в країні були щеплені від коронавірусної інфекції 22 219 осіб.

Так, одну дозу отримали 20 327 осіб, повністю імунізовані 1 892 особи.

Протягом доби працювали 162 мобільні бригади і 205 пунктів вакцинації.

Станом на 14 червня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 686 852 людини.

З початку прищеплювальної кампанії щеплені 1 479 703 особи, з них отримали 1 дозу - 1 479 701 особа, повністю імунізовані і отримали 2 дози - 238 798 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 1 718 499 щеплень.

Нагадаємо, в суботу в Україні зробили 34 870 щеплень від коронавірусу. Більшість з них - препаратом китайської компанії Sinovac Biotech.