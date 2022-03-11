В Україні збільшилася кількість пунктів вакцинації

15:50 11 червень Київ, Україна

12-13 червня 2021 понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 будуть працювати в 15 областях України і в Києві.

На найближчих вихідних кількість центрів COVID-вакцинації в Україні збільшиться до 51, минулого тижня працювало тільки 10 центрів, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, 11 червня.

Як повідомили в МОЗ, в цих центрах будуть робити щеплення громадян, які записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19 в додатку або через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.

Так, планується робота: