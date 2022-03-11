В Україні збільшилася кількість пунктів вакцинації

12-13 червня 2021 понад 50 центрів масової вакцинації проти COVID-19 будуть працювати в 15 областях України і в Києві.
На найближчих вихідних кількість центрів COVID-вакцинації в Україні збільшиться до 51, минулого тижня працювало тільки 10 центрів, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, 11 червня.
Як повідомили в МОЗ, в цих центрах будуть робити щеплення громадян, які записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19 в додатку або через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.
Так, планується робота:
- в Дніпропетровській області - 13 центрів. 12 в Дніпрі і один в Кривому Розі;
- у Львівській області - 8 центрів. З них три - у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді;
- в Одеській області - 7 центрів. З них чотири - в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську і Ізмаїлі;
- в Полтавській області - 5 центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;
- в Херсонській області - 3 центри в Херсоні;
- в Київській області - 3 центри. Два в Білій Церкві, один в Броварах;
- в Чернівецькій області - 2 центри в Чернівцях;
- в Хмельницькій області - 2 центри. По одному в Хмельницькому та Кам'янець-Подільському;
- в Тернопільській - 1 центр в Тернополі;
- в Рівненській області - 1 центр в Києві;
- у Вінницькій області - 1 центр у Вінниці;
- в Кіровоградській області - 1 центр в Кропивницькому;
- в Житомирській області - 1 центр в Житомирі;
- в Черкаській області - 1 центр в Черкасах;
- в Харківській області - 1 центр в Харкові;
- в Києві - 1 центр.
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