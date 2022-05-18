В Україні затверджено нову державну нагороду до Дня Незалежності

Як повідомила пресслужба Офісу Президента, в Україні затверджена нова нагорода - державна відзнака Національна легенда України. Положення про нагороду підписав президент. Нагороджувати новою відзнакою будуть раз на рік.

Відзначається, що глава держави також затвердив малюнок цієї відзнаки і малюнок зразка бланка диплома до неї.

Державну нагороду Національна легенда України можуть отримати громадяни України та іноземці або особи без громадянства.

Вони можуть удостоїтися цієї нагороди за:

особисті заслуги у становленні незалежної України;

особисті заслуги в зміцненні її державності, захисту вітчизни і служінні українському народу;

вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.

Відзнака буде золотою і матиме вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою і жовтою емаллю. У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака княжої держави Володимира Великого.

Нагороду будуть носити на грудях зліва і за наявності у нагородженого інших державних відзнак будуть розміщувати нижче знаків нагород на колодках (стрічках) і після зірок орденів.

Нагороджувати відзнакою Національна легенда України президент України буде своїм указом щорічно з нагоди Дня Незалежності.

Раніше повідомлялося, що Зеленський вручив медаль дівчинці із Закарпаття, яка врятувала брата і трьох сусідських дітей під час липневої повені.

Перед цим Зеленський нагородив орденами і медалями 12 військових. Двоє військових були нагороджені орденами посмертно, ще десять захисників отримали медалі За військову службу Україні та Захиснику Вітчизни.