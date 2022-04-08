В Україні встановили рекорд з COVID-вакцинації - за добу зробили понад 100 тисяч щеплень

Кількість повністю вакцинованих українців перетнула позначку в мільйон осіб. За добу COVID-щеплення зробили 100 тисяч осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в четвер, 8 липня.
За даними МОЗ, вчора працювали 682 мобільні бригади, 1 462 пункти щеплень і 31 центр вакцинації.
Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії Pfizer - 55 048. Менше використовувалися вакцини компанії Sinovac Biotech - 35 516 і AstraZeneca - 14 116.
З початку прищеплювальної кампанії вакциновано 2 178 592 особи. Зокрема, одну дозу отримали - 2 178 590 осіб, повністю імунізовані і отримали обидві дози - 1 018 258 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). За період вакцинації в країні було зроблено 3 196 848 щеплень.
Крім того, станом на четвер в список очікування вакцинації від COVID-19 записалися 782 692 людини.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
Київ - 10418
Вінницька область - 2058
Волинська область - 870
Дніпропетровська область - 4149
Донецька область - 1765
Житомирська область - 2189
Закарпатська область - 550
Запорізька область - 1088
Івано-Франківська область - 197
Київська область - 2612
Кіровоградська область - 718
Луганська область - 72
Львівська область - 1453
Миколаївська область - 1529
Одеська область - 1972
Полтавська область - 2191
Рівненська область - 1311
Сумська область - 1499
Тернопільська область - 603
Харківська область - 1094
Херсонська область - 857
Хмельницька область - 845
Черкаська область - 784
Чернівецька область - 782
Чернігівська область - 779
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі