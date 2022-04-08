В Україні встановили рекорд з COVID-вакцинації - за добу зробили понад 100 тисяч щеплень

10:38 08 липня Київ, Україна

Кількість повністю вакцинованих українців перетнула позначку в мільйон осіб. За добу COVID-щеплення зробили 100 тисяч осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я в четвер, 8 липня.

"104 680 людей щеплено проти COVID-19 за останню добу 7 липня. Одну дозу отримали 42 029 осіб, повністю імунізовані - 62 651 особа", - йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, вчора працювали 682 мобільні бригади, 1 462 пункти щеплень і 31 центр вакцинації.



Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії Pfizer - 55 048. Менше використовувалися вакцини компанії Sinovac Biotech - 35 516 і AstraZeneca - 14 116.



З початку прищеплювальної кампанії вакциновано 2 178 592 особи. Зокрема, одну дозу отримали - 2 178 590 осіб, повністю імунізовані і отримали обидві дози - 1 018 258 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). За період вакцинації в країні було зроблено 3 196 848 щеплень.





Крім того, станом на четвер в список очікування вакцинації від COVID-19 записалися 782 692 людини.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):