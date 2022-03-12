В Україні погіршився рівень освіти - Шкарлет

Міністр освіти України розповів, що попередні дані свідчать про зниження рівня освіченості серед школярів. Сергій Шкарлет пояснює це переведенням навчального процесу в режим «онлайн». В середньому цифра падіння рівня знань - 8%.
З березня 2020 року, в зв'язку з пов'язаними з пандемією карантинними обмеженнями, значна частина навчального процесу в українських школах була переведена в режим онлайн.
Нагадаємо, Шкарлет вважає, що ймовірність виходу на дистанційне навчання з 1 вересня залежить від дисципліни українців. За його словами, потрібно просто навчитися жити в цих умовах пандемії.
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