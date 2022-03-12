В Україні погіршився рівень освіти - Шкарлет

Міністр освіти України розповів, що попередні дані свідчать про зниження рівня освіченості серед школярів. Сергій Шкарлет пояснює це переведенням навчального процесу в режим «онлайн». В середньому цифра падіння рівня знань - 8%.

З березня 2020 року, в зв'язку з пов'язаними з пандемією карантинними обмеженнями, значна частина навчального процесу в українських школах була переведена в режим онлайн.

"Навіть зрізи наші після того, як ми ввели "Всеукраїнську школу онлайн", грудневий і квітневий, показали, що якість освіти в цілому по країні приблизно впала на 8%, але вже трохи вирівнюється завдяки тому, що є певні еталонні уроки, і вчителі користуються ними, щоб побудувати освітню траєкторію у ввірених класах в рамках тих стандартів, які вже записані і анонсовані", - сказав міністр.

Нагадаємо, Шкарлет вважає, що ймовірність виходу на дистанційне навчання з 1 вересня залежить від дисципліни українців. За його словами, потрібно просто навчитися жити в цих умовах пандемії.