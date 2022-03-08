В Україні стартувало закачування імпортного газу в ПСГ

12:51 11 червень Київ, Україна

Українські підземні сховища газу почали повільними темпами накачувати імпортним газом.

Про це повідомив в п'ятницю, 11 червня, глава Оператора ГТС України Сергій Макогон в Facebook.



"Дуже повільно, але вже почався імпорт газу для закачування. Зараз він становить лише 3 млн м куб. на добу. Імпорт з початку місяця склав 15,7 млн м куб., причому 100% було імпортовано з Угорщини, а не зі стандартного словацького напрямку", - написав він.



Всього з початку року було імпортовано 577 млн м куб., з них 88% з Угорщини.



Макогон додав, що відкриття віртуального реверсу Оператором ГТС в минулому році дозволило диверсифікувати джерела поставок і створити конкуренцію між ними.



Раніше в Укртрансгазі повідомили, що з початку сезону закачування в травні в підземні сховища надійшло всього 0,33 млрд куб. м газу. Там відзначили, що в ПСГ надходить газ українського видобутку.



Нагадаємо, в осінньо-зимовий період 2020-2021 років Україна спалила рекордний за сім років обсяг газу - 13,2 млрд кубометрів. Сезон відбору газу виявився одним з найтриваліших.



При цьому розпочала опалювальний сезон з рекордними запасами газу в майже 28,5 млрд кубометрів.