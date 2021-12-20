В Україні створено Національний фонд інвестицій та затверджено його статут

15:53 02 квітень Київ, Україна

В Україні з'явиться Національний фонд інвестицій України (Націнвестфонд), однією з ключових задач якого є залучення капіталів під інвестпроєкти.

Про це в п'ятницю, 2 квітня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.



Відзначається, що відповідне рішення було прийняте на засіданні Кабміну 31 березня.



Метою діяльності нового підприємства, яке створено за дорученням президента Володимира Зеленського, є "створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проєктів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності України".



Націнвестфонд буде займатися залученням грошей для реалізації інвестиційних проєктів, їхнім фінансуванням, підготовкою тощо.



Нагадаємо, Володимир Зеленський розпорядився створити Національний фонд інвестицій указом від 19 березня.