В Україні скоротилася кількість вакцинацій. За добу прищепили 1,2 тисячі осіб

Про скорочення кількості вакцинацій за минулу добу доповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Після 3 919 COVID-уколів напередодні, за вчора протиковідну вакцину отримали всього 1 258 громадян України.
З початку прищеплювальної кампанії вакциновано вже 291 824 людини. Дві дози вакцини отримали двоє людей.
Щеплення проводились 39 мобільними бригадами. Також уколи робили в 75 прищепних пунктах.
У Київській, Одеській та Херсонській областях не було зроблено жодного COVID-щеплення. Найбільше за добу провакциновано жителів Києва і Львівської області.
Станом на 4 квітня 2021 року в листі очікування вакцинації стоять 407 003 громадяни України.
Кількість щеплень на добу:
- Київ - 130 щеплень;
- Вінницька область - 20 щеплень;
- Волинська область - 20 щеплень;
- Дніпропетровська область - 40 щеплень;
- Донецька область - 10 щеплень;
- Житомирська область - 40 щеплень;
- Закарпатська область - 20 щеплень;
- Запорізька область - 70 щеплень;
- Івано-Франківська область - 88 щеплень;
- Київська область - 0 щеплень;
- Кіровоградська область - 20 щеплень;
- Луганська область - 10 щеплень;
- Львівська область - 110 щеплень;
- Миколаївська область - 60 щеплень;
- Одеська область - 0 щеплень;
- Полтавська область - 60 щеплень;
- Рівненська область - 50 щеплень;
- Сумська область - 20 щеплень;
- Тернопільська область - 70 щеплень;
- Харківська область - 250 щеплень;
- Херсонська область - 0 щеплень;
- Хмельницька область - 40 щеплень;
- Черкаська область - 70 щеплень;
- Чернівецька область - 30 щеплень;
- Чернігівська область - 30 щеплень.
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