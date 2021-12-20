В Україні скоротилася кількість вакцинацій. За добу прищепили 1,2 тисячі осіб

10:11 05 квітень Київ, Україна

Про скорочення кількості вакцинацій за минулу добу доповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Після 3 919 COVID-уколів напередодні, за вчора протиковідну вакцину отримали всього 1 258 громадян України.

З початку прищеплювальної кампанії вакциновано вже 291 824 людини. Дві дози вакцини отримали двоє людей.

Щеплення проводились 39 мобільними бригадами. Також уколи робили в 75 прищепних пунктах.

У Київській, Одеській та Херсонській областях не було зроблено жодного COVID-щеплення. Найбільше за добу провакциновано жителів Києва і Львівської області.

Станом на 4 квітня 2021 року в листі очікування вакцинації стоять 407 003 громадяни України.

Кількість щеплень на добу:

  • Київ - 130 щеплень;
  • Вінницька область - 20 щеплень;
  • Волинська область - 20 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 40 щеплень;
  • Донецька область - 10 щеплень;
  • Житомирська область - 40 щеплень;
  • Закарпатська область - 20 щеплень;
  • Запорізька область - 70 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 88 щеплень;
  • Київська область - 0 щеплень;
  • Кіровоградська область - 20 щеплень;
  • Луганська область - 10 щеплень;
  • Львівська область - 110 щеплень;
  • Миколаївська область - 60 щеплень;
  • Одеська область - 0 щеплень;
  • Полтавська область - 60 щеплень;
  • Рівненська область - 50 щеплень;
  • Сумська область - 20 щеплень;
  • Тернопільська область - 70 щеплень;
  • Харківська область - 250 щеплень;
  • Херсонська область - 0 щеплень;
  • Хмельницька область - 40 щеплень;
  • Черкаська область - 70 щеплень;
  • Чернівецька область - 30 щеплень;
  • Чернігівська область - 30 щеплень. 